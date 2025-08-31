Volkan Demirel: Aykut hoca ile Fenerbahçe'ye gelirim

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Yönetim, hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan aday listesini şekillendiriyor.

VOLKAN DEMİREL'İN ADI GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden Volkan Demirel’in de adaylar arasında olduğu konuşulurken, deneyimli çalıştırıcı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEK ŞARTIM VAR"

NOW’a konuşan Demirel, Fenerbahçe’ye dönmesi için tek şartı olduğunu vurguladı:

Fenerbahçe için en doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım. Onun dışında kimsenin yanında olmam. Teknik direktör olursa, ben de yanındayım. Ona çok güveniyorum. Her hafta konuşuyoruz ama bu konuyu hiç açmadık.