Volkan Demirel: Bizim için kötü bir gündü

Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor’a konuk olan Gençlerbirliği mücadelen 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

"BU ŞEKİLDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Kötü oyunu fiziksel yorgunluğa bağlayabileceğini belirten Demirel, "Buraya gelirken bu şekilde biteceğini düşünmemiştim. 3 hafta oldu geleli, bugüne nazaran önceki oyunlar daha iyiydi. Bugün hem istediğimizi yapamadık hem de basit bir gol yedik. Antrenmanda bunun üzerine çalışmıştık. Bildiğimiz yerden gol yediğimiz için üzgünüm. 3-4 haftadır takımı fiziksel olarak yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bugün düşüşü gördüm. 60-65’ten sonra bunu gördük. Önümüzde kupa maçı ve Karagümrük maçı var. Hedeflediğim puanlara inşallah ulaşırım. Ondan sonra ikinci yarı yapılacak hamlelerle toparlamaya çalışacağız" diye konuştu.

"BİZİM ADIMIZA KÖTÜ BİR GÜNDÜ"

Basın mensuplarından gelen sorular üzerine biraz daha detaylı açıklama yapan Demirel, "Önceki 3 maçta 39 şut atmışız bugün de attıklarımız ortada, şut da denilemez. Bugün gerçekten beklediğim oyun da, mücadele de olmadı. O yüzden bizim adımıza kötü bir gündü. Sebebi; futbolcuların yorgunluğu da olabilir, bizim iyi anlatamamış olmamız da olabilir. Üzerime alayım sorumluluğu. Her anlamda tepki verebilen takım değildik. Bunu da oyunculara içerde söyledim. İnşallah önümüzdeki maçta aynı şeyi tekrarlamayacaklarını düşünüyorum. Hiçbir şeyin cevabını alamadık. İlk 3 maçta en azından mücadele vardı. Bugün futbol ve mücadele adına söylenecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"GEÇİŞLERİMİZE İZİN VERMEDİLER"

Kocaelispor’u da değerlendiren Volkan Demirel, "Kendine güvenen takıma karşı mücadele etmek zordur. Biz nasıl analiz etmişsek onlar da bizi analiz etmiş. Geçişlerimize izin vermediler. Yine de kullanmamız gereken toplarda doğru tercihleri bulamadık. İkili mücadeleleri çok kaybettik. Çok sebebi var bugünkü yenilginin. Kocaelispor’u tebrik ediyorum. Biz üzgünüz, onlar sevinecek. Bugünden çıkarmamız gereken çok ders var" dedi.

"BU DOĞALLIĞI BOZAN HERKESİN CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Hakemler ve bahis konusundaki soruya ise Demirel, "Futbolun çok güzel ve doğal olduğunu, bu doğallığı bozan herkesin ceza almasını istiyorum" yanıtını verdi.

"EMRE MOR İLE BEN DE GÖRÜŞÜYORUM"

Transfer konusunda adı geçen oyuncular konusunda ise Demirel, "Emre Mor ile ben de görüşüyorum. Cenk Tosun’un olacağını düşünmüyorum, sakatlık geçirdi ve bel ameliyatı geçirdi. Birçok oyuncular ilgili düşüncemiz var ama netleşmedi. 2 yabancı ve 2-3 Türk oyuncu kafamızda var" sözlerini kaydetti.