Volkan Demirel: Fenerbahçe'ye bu şekilde gelmeyeceğim

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Fenerbahçe'de eski kaleci Volkan Demirel'in Jose Mourinho'nun yardımcılığı görevine getirileceği iddia edilmişti.

Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"VOLKAN BU ŞEKİLDE GELMEYECEK"

Hakkında çıkan iddialara cevap veren Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Ne Ali Koç'un iknaya ihtiyacı var ne de benim iknaya ihtiyacım var. Okuyorum, Volkan Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak gelecek, sportif direktör olarak gelecek, yardımcı hoca olarak gelecek... Volkan bu şekilde gelmeyecek. Fenerbahçe'ye Volkan bir gün gelecek ama ne zaman gelecek bunu zaman gösterecek. Bunu hep söylüyorum. Çok istiyorum, Fenerbahçe benim ailem. Ben, Volkan olduysam Fenerbahçe sayesinde oldum.

"BİR HEDEFİM VE PLANIM VAR, ZAMANI GELDİĞİNDE YAPACAĞIM"

Benim için Fenerbahçe başka bir şey. Ateşten gömlek de giyerim kafa göz de girerim, sıkıntı yok. Başarılı olurum olmam, onu bilemem ama mücadelemi veririm. Her şeyimle bütün bedenimle veririm. O ayrı bir şey. Herkesin bir isteği var, 'Volkan Demirel orada olsun' diye. Emin olun Volkan Demirel sizden daha çok istiyor, herkesten daha çok istiyor. Volkan Demirel'in bir hedefi var, planı var. Ben zamanı geldiğinde yapacağım, gelip geçici bir dönemde de yapmayacağım. Uzun yıllar yapacağım bu işi.

"ŞU SAATTEN SONRA MOU'NUN YARDIMCI ANTRENÖRLÜĞÜNÜ YAPAMAM"