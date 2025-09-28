Volkan Demirel: Herkes Fenerbahçe'de olmamı istiyor

Volkan Demirel, hem kendi geleceği hem de teknik direktör Domenico Tedesco hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CAMİADA YER ALMAM GURUR VERİCİ"

NOW Spor YouTube kanalına konuşan Demirel, Fenerbahçe içinde görev alma ihtimaliyle ilgili olarak şunları söyledi:

Tanıdık, eş dost benim camianın içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici. İhtiyaç duyulursa her zaman hazırız. Böyle bir talebim olmadı, olmayacak da. Beni layık görürlerse hangi görev olursa olsun elimden geleni yaparım.

"HER KARARA SAYGI DUYARIM"

Resmi bir teklif almadığını vurgulayan Demirel, başkan Saran ile görüşmelerine değindi:

Sadettin başkanla seçim öncesi ve sonrası sohbetlerimiz oldu. Başkanın kafasında benimle ilgili bir düşünce olabilir ama bu, görev alacağım anlamına gelmez. Bu tamamen yönetimin vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım.

"TEDESCO'YA DESTEK OLUNMALI"

Gündemdeki teknik direktör tartışmalarına da değinen Demirel, Domenico Tedesco’nun arkasında durulması gerektiğini söyledi: