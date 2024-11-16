Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri: Şu an gelemem

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İsmet Taşdemir'in ayrılığı sonrasında Süper Lig ekibi Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü olan Volkan Demirel, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ege temsilcisiyle çıktığı ilk 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan 43 yaşındaki çalıştırıcı, BeIN Sports'a konuştu.

"JOSE MOURINHO'NUN HOCALIĞINI TARTIŞACAK DEĞİLİZ"

"Jose Mourinho'nun ligimizle alakalı bazı açıklamaları olmuştu. Buna katılanlar oldu, tepki gösterenler oldu. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna Volkan Demirel, şu yanıtı verdi:

Ben saygı gösteriyorum. Jose Mourinho'nun hocalığını tartışacak değiliz. Çünkü belli bir kariyere sahip. Bence biraz tarzı da böyle hocanın. Ben çok takip ettim geçmiş dönemde. Hoca böyle şeyleri seviyor. Onun böyle bir yapısı var. Bu yapıyı da değiştiremeyiz. İyi mi gidecek, kötü mü gidecek bunu zaman gösterir. Türkiye'ye alışması biraz zaman alacak. İnşallah en kısa zamanda o da hem kendini hem de Fenerbahçe'yi yönetebilir.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

"Bir Galatasaray taraftarının cenazesine katılım gösterdiniz, sosyal medyada futbolculuk zamanınızda size hakaret eden kişiler de pişmanlık yaşadığını söylüyor, sebebi nedir?" sorusu üzerine genç teknik adam, şunları dedi:

Ben hep böyleydim ama bilinmiyordu. Tekrardan aileye başsağlığı diyorum. Galatasaraylı da Beşiktaşlı da Fenerbahçeli de olsanız renkler önemli değil, öncelik her zaman insandır. Ben her insana değer veriyorum. Kardeşimiz Bodrumlu olduğu için ziyaret etmek istedim. Allah kimseye evlat acısı vermesin.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE YARIŞACAK TAKIM YOK"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik gücünün fazla olduğunu söyleyen Demirel, şu sözleri sarf etti:

Süper Lig'de rekabetin artması için finansal güç lazım. Finansal güçte de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışacak Türkiye'de bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmeliyiz.

"FENERBAHÇE'YE ŞU AN GELEMEM"

Fenerbahçe'yi çalıştırmanın erken olduğunu söyleyen Volkan Demirel, şunları dedi:

A Milli Takım benim için bir hedef, Fenerbahçe benim için bir hedef ama şu an için orada olmak benim için çok erken. Bana biri gelse 'Bu göreve gelir misin' dese 'Şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli.

"ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Demirel, birlikte oynamak istediği oyuncuları ise şöyle açıkladı: