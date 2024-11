Haberler



Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri: Şu an gelemem Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Fenerbahçe benim için bir hedef ama şu an için orada olmak benim için çok erken. Bana biri gelse 'Bu göreve gelir misin' dese 'Şu an gelemem' derim" ifadelerini kullandı.