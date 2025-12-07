Volkan Demirel'den istifa sorusuna sert yanıt: Seni arayıp sana mı söylemem lazımdı

Süper Lig 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada istifa kararı aldığını duyurdu.

"BEN DÜN BU KARARI ALMIŞTIM"

Demirel, konuyla ilgili şunları söyledi:

Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum.



Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim.