Volkan Demirel'den istifa sorusuna sert yanıt: Seni arayıp sana mı söylemem lazımdı

- İstifa ettiğini açıklayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sonrası muhabirin sorusuna sert bir yanıt verdi.
- Muhabir, istifa haberini neden İstanbul basınından önce öğrenemediklerini sordu.
- Demirel, "Seni arayıp sana mı söylemem lazımdı?" diyerek tepki gösterdi.
Süper Lig 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada istifa kararı aldığını duyurdu.
"BEN DÜN BU KARARI ALMIŞTIM"
Demirel, konuyla ilgili şunları söyledi:
Ben görevi bırakıyorum. İstifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı. Arda Bey başkan seçildi, onu da tebrik ediyorum.
Dün bana çok nazik davrandılar. Ama ben dün bu kararı almıştım. Sadece takımı yalnız bırakmamak ve maçtan bir gün önce olduğu için söylemek istemedim.
"NEDEN İSTANBUL BASININDAN ÖĞRENDİK"
Öte yandan Demirel'in basın toplantısında sorulan bir soru sonrası yaşanan diyalog olay oldu.
Muhabirlerden biri Demirel'e "Biz Ankara basını neden bu kararı maç öncesi İstanbul basınından öğrendik? Sebebi merak ediyoruz." diye sordu.
"ARAYIP SANA MI SÖYLEMEM LAZIMDI"
Demirel'in muhabire cevabı ise sert oldu.
"Dün akşam bazı yerlerde yazıldı bu haber" diyen Demirel, "İstanbul basını bugün yazdı. Seni arayıp sana mı söylemem lazımdı?" şeklinde konuştu.