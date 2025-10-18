Wagner Pina: Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Rizespor evinde Trabzonspor’u konuk etti.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Wagner Pina, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN OLDU"

Rize Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pina, zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Aslında daha önce bitirebileceğimiz bir maçtı bizim adımıza ama bitiremedik. Kendi hatamızla yediğimiz bir gol vardı. Bazen böyle olur. Bazen kalitenizle bitiremediğiniz maçta mücadelenizle bitirirsiniz. İyi bir mücadele örneği gösterdik diye düşünüyorum. Çok önemli 3 puan oldu bizim adımıza." diye konuştu.

"HER MAÇA 3 PUAN ALMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Her maça galibiyet için çıktıklarını aktaran Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Bizim adımıza yine böyle bir maç oldu. Sezon sonunda hedef her zaman en yukarıda olmak, şampiyonluğu kovalamak. Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE EYÜPSPOR MAÇINI OYNAYALIM"

Wagner Pina, ligde Eyüpspor ve Galatasaray ile oynayacakları maçlarla ilgili soru üzerine, "Biz o hafta oynayacağımız takımı düşünüyoruz öncelikle. Her takımı, her rakibi incelemeye çalışıyoruz. Şu an Galatasaray maçı için çok vakit var. Önümüzde bir Eyüpspor maçı var. Önce Eyüpspor maçını oynayalım. Onu geçelim ondan sonra Galatasaray maçını konuşacağız." şeklinde görüş belirtti.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın 2026 Dünya Kupası bileti almasıyla ilgili soruya Pina, "Benim adıma çok önemli bir fırsat, kendi kalitemi gösterebileceğim önemli bir fırsat olacak. Henüz çok zaman var. Önce Trabzonspor'la başarılı olmalıyız, şampiyonluğu kovalamalıyız. Ondan sonra Dünya Kupası'nı tekrar düşüneceğim." cevabını verdi.