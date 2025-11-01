Wagner Pina: Hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek

- Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, Galatasaray maçı sonrası her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.
- Mücadele golsüz tamamlanırken Pina, şampiyonluk yarışında olmak istediklerini belirtti.
- Pina, iyi mücadele ettiklerini ve bu devam ederse yarışta kalacaklarını düşündüğünü ifade etti.
Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi.
"3 PUAN HER İKİ TARAFA DA GİDEBİLİRDİ, ŞAŞIRTMAZDI"
Maçın hemen ardından Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina açıklamalarda bulundu.
Hedeflerinin şampiyonluk yarışı içinde olmak olduğunu dile getiren Pina, "Ben aslında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar da iyi maç çıkardı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi, şaşırtmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Bizim hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Böyle devam edersek bu yarışın içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.