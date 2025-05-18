Wayne Rooney, Victor Osimhen'i Manchester United'a önerdi

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Premier Lig devi Manchester United'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanesi Wayne Rooney, eski takımına transfer tavsiyesinde bulundu.

United ile ilgili soruları yanıtlayan Rooney, İngiliz devinin transfer etmesi gerektiği 3 oyuncuyu açıkladı.

"OSIMHEN'İ ALSINLAR"

Rooney, "Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?" şeklindeki soruya, "Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'da Marc Guehi'yi almalılar." cevabını verdi.

DESTEK GÖRDÜ

İngiliz futbol adamının sözleri sosyal medyada Manchester United taraftarları taraftarları tarafından da desteklendi.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Mauro Icardi'nin yokluğunda takımı sırtlayan Victor Osimhen, Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Ağları 35 kez bulan Nijeryalı yıldız, aynı zamanda Türkiye'de bir dönemde en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in (34) rekorunu kırmıştı.