Wilfried Singo, Galatasaray tarihindeki 212. yabancı futbolcu oldu

Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi haziranda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sayı 211'e yükseldi.

Son olarak Fransa'nın Monaco takımından Wilfried Singo'yu transfer eden Galatasaray'ın yabancı oyuncu sayısı 212'ye çıktı.

SINGO, FİLDİŞİ SAHİLLİ 7. OYUNCU

Wilfried Singo, Galatasaray'da forma giyecek 7. Fildişi Sahilli oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2009'da Abdulkader Keita ile başlayan süreçte Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile sözleşme imzalandı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 7 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.