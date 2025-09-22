Wilfried Singo: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların genç stoperi Wilfried Singo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MEMNUNUM"

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın telafisini gösterdiklerini belirten Singo, şunları dedi:

Bu akşamdan çok memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu akşam telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz ve bunun üzerine çıkacağız.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Türkiye'deki en büyük kulübün Galatasaray olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN HOCANIN TERCİHİ"

Singo, oynadığı pozisyon hakkında şu sözleri sarf etti:

Benim için önemli olan hocanın tercihi. Benim için önemli olan takıma yardımcı olmak ve takıma en iyisini verebilmek.

"İYİ BİR SONUÇ ELDE ETMEMİZ GEREKİYORDU"

Maçın ardından sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hafta içinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kendileri için zor geçtiğini belirten Singo, şu şekilde konuştu:

Bugün sahaya çıkıp, kendimiz göstermek istiyorduk. İyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Bugün Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili olduk. Takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum.

"TAKIMA YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIM"

Hem sağ bek pozisyonunda hem de stoperde oynayabildiğinin altını çizen 24 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:

Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım.

"UZUN ZAMANDIR BURADAYMIŞIM GİBİ BİR HAVA VAR"

Adaptasyon sürecinin iyi geçtiğinin altını çizen Wilfried Singo, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Takım arkadaşlarım, bana çok iyi yaklaşıyor. Uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız.

"ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIM"

Singo, transferi için ödenen yüksek bonservis miktarının kendisinde baskı oluşturmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Çok daha iyi olacağım.

"FİZİĞİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

Fiziği ile ilgili de konuşan Fildişi Sahilli oyuncu, sözlerini şöyle sonlandırdı: