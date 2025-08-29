Abone ol: Google News

Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 23:11
Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına katıldı.

GALATASARAY, RİZESPOR MAÇINA HAZIR

Kulübün açıklamasına göre Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.

WİLFRİED SİNGO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, takımla ilk idmanını yaptı.

Antrenmanda teknik ekip ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, RAMS Park'ta yarın saat 21.30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

