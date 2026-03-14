Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk golünü attı

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaştı ve rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 57. dakikada Noa Lang’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Singo, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Galatasaray’a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11’de başlayan Wilfried Singo 79. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN TARAFLAR VAR"

Wilfried Singo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Singo, "İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ama iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİ İNANILMAZDI"

İlk golüyle ilgili konuşan Fildişi Sahilli futbolcu, "Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN MEVKİ FARK ETMİYOR"

Açıklamalarına devam eden Singo, "Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." sözlerini sarf etti.