Wilfried Singo, maça çıkmak için sabırsızlanıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM"

Transferinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Singo, şunları dedi:

Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz.

"UMARIM BAŞARILARI BEN DE YAŞARIM"

Sarı-kırmızılı takımda daha önce forma giyen vatandaşları Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'i hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Umarım Türkiye'nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Wilfried Singo, Galatasaray'ın iç saha maçlarında oluşan atmosfere değinerek, şu ifadeleri kullandı: