Wilfried Singo, maça çıkmak için sabırsızlanıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var" dedi.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 19:27

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM"

Transferinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Singo, şunları dedi:

Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz.

"UMARIM BAŞARILARI BEN DE YAŞARIM"

Sarı-kırmızılı takımda daha önce forma giyen vatandaşları Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'i hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Umarım Türkiye'nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Wilfried Singo, Galatasaray'ın iç saha maçlarında oluşan atmosfere değinerek, şu ifadeleri kullandı:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum.

