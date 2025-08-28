Wilfried Singo, maça çıkmak için sabırsızlanıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
"ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM"
Transferinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Singo, şunları dedi:
Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz.
"UMARIM BAŞARILARI BEN DE YAŞARIM"
Sarı-kırmızılı takımda daha önce forma giyen vatandaşları Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'i hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:
Umarım Türkiye'nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Wilfried Singo, Galatasaray'ın iç saha maçlarında oluşan atmosfere değinerek, şu ifadeleri kullandı:
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum.