Wilfried Singo'dan Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye adım attığı ilk günden bu yana büyük bir sevgi gördüğünü belirten Fildişili futbolcu, Galatasaray atmosferinin kendisini adeta büyülediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı formayı seçme sürecini anlatan yıldız oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekti.

"BURUK BENİMLE KONUŞUP PROJEDEN BAHSETTİ"

Singo'nun ifadeleri şöyle:

"Okan Buruk, buraya gelmeden önce benimle İtalyanca konuşup buradaki projeden bahsetti. Bu da Galatasaray'a imza atmamı sağladı. İnanılmaz saygı ve sevgi görüyorum. Galatasaray başka bir dünya...

"TRANSFER OLDUKTAN SONRA İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM VE ATMOSFER YAŞADIM"