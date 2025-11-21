Wilfried Singo'dan Galatasaray itirafı

- Wilfried Singo, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri büyük bir sevgi gördüğünü söyledi.
- Galatasaray atmosferinin kendisini büyülediğini belirtti.
- Teknik direktör Okan Buruk'un, sarı-kırmızılı formayı seçmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye adım attığı ilk günden bu yana büyük bir sevgi gördüğünü belirten Fildişili futbolcu, Galatasaray atmosferinin kendisini adeta büyülediğini söyledi.
Sarı-kırmızılı formayı seçme sürecini anlatan yıldız oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekti.
"BURUK BENİMLE KONUŞUP PROJEDEN BAHSETTİ"
Singo'nun ifadeleri şöyle:
"Okan Buruk, buraya gelmeden önce benimle İtalyanca konuşup buradaki projeden bahsetti. Bu da Galatasaray'a imza atmamı sağladı. İnanılmaz saygı ve sevgi görüyorum. Galatasaray başka bir dünya...
"TRANSFER OLDUKTAN SONRA İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM VE ATMOSFER YAŞADIM"
Transfer olduktan sonra inanılmaz bir değişim ve atmosfer yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yarı finale, finale ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Hatta neden kazanmayalım? Çünkü çok iyi takımımız var. İnşallah".