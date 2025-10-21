Wilfried Singo'nun son durumu netleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyordu.

Milli aranın ardından kulüp televizyona açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Singo'nun sakatlığına dair "Singo'nun tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. İyi bir profesyonel. Bir an önce dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Gün gün takip edeceğiz. Şu anda en az 2 hafta daha olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

OYNAMASI ZOR

Hafta sonu oynanan Başakşehir mücadelesini kaçıran Singo'nun, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı oynama şansı mümkün görünmüyor.

Fildişi Sahilli futbolcunun, Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.

TRABZONSPOR'A YETİŞİYOR

24 yaşındaki oyuncunun 1 Kasım'da oynanacak olan kritik karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Singo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 7 maçta 1 asistlik skor katkısı sağladı.