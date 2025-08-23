Xabi Alonso'dan Arda Güler'e serbest vuruş övgüsü

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Oviedo maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki bir numaralı serbest vuruşçunun kim olduğuna yönelik gelen soruya cevap verdi.

Alonso, Arda Güler'in serbest vuruşlarının harika olduğunu söyledi.

"ARDA SERBEST VURUŞLARDA HARİKA"

İspanyol teknik adam, "Arda Güler, serbest vuruşlarda harika. Trent, Mastantuono ve Mbappe de öyle. Serbest vuruşları kimin kullanacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Real Madrid'de Xabi Alonso ile daha fazla oynamaya başlayan ve ön plana çıkan Arda Güler, ligin ilk haftasındaki Osasuna maçında 90 dakika sahada kalmış ve maçın son anlarında kenara gelmişti.

ALONSO İLE ADIM ADIM

Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.

Deneyimli teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.

Arda, LaLiga'da 2023-2024 sezonunda 10 maçta 6 gol atmış, geçen sezon ise ligde 28 maçta oynamış ve 3 gol kaydetmişti.