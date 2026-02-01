Yaser Asprilla, Galatasaray'da ilk maçına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaştı ve rakibini 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri ilk kez bu müsabakada görev aldı.

Hollandalı futbolcu Noa Lang maça 11’de başlarken, Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla ise yedek bekledi.

Asprilla, müsabakanın 73. dakikasında Lang’ın yerine oyuna dahil oldu.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Maçın hemen ardından Asprilla açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinden bahseden Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim." ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIM BÜYÜK OYUNCULAR"

Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden Kolombiyalı yıldız, "Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum." dedi.