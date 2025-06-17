Yasin Öztekin'den Leroy Sane'ye övgüler

AA & Ensonhaber

Kariyerine Almanya'nın Borussia Dortmund takımında başlayan ve uzun yıllar oynadıktan sonra 2011 yılında Türkiye'nin yolunu tutan 38 yaşındaki Öztekin; Gençlerbirliği, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor gibi birçok takımda oynadı.

Kayseri Erciyesspor'dan 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan ve oynadığı 4 yıl boyunca 6 kupa kazanan Yasin Öztekin, şimdilerde ise 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyiyor.

Yasin Öztekin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aktif futbolcuların da yer aldığı Antrenör Eğitim UEFA B Programı'na katılmak üzere geldiği Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN DE KALABİLİRSE ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Öztekin, Victor Osimhen'in şampiyonluğa katkısının önemli olduğunu anlatarak, yeni transfer Leroy Sane'yi Almanya'dan tanıdığını ve dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Osimhen Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok beğendiğim oyunculardan, forvetlerden bir tanesi. Karşılıklı maalesef oynayamadık ama izlediğim kadar her yere basan, koşan, takım için mücadele eden, doğru zamanda doğru yerde topla buluşan ve son vuruşları muhteşem olan bir futbolcu. Galatasaray bu konuda tabii ki çok şanslı. Sane'yi Almanya'dan biliyorum ve gerçekten bence dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri. Galatasaray'ın böyle bir transfer yapması sadece Süper Lig için değil Avrupa için önem taşıyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde haftalarda mutlaka daha fazla transfer yapacaklarını düşünüyorum çünkü son 3 senede şampiyon oldu ve artık Avrupa'da başarılı olmak istiyorlar. Avrupa'da başarılı olmak için de iyi oyunculara ihtiyaçları var, Leroy Sane de bunlardan biri. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Osimhen de kalabilirse çok iyi bir takım olacağını düşünüyorum.

"GALATASARAY'DA 4 SENE OYNAYIP 6 KUPA KAZANDIM"

Dünyanın en iyi kulüplerinden bir tanesiyle futbola başladığını belirten Öztekin, şöyle konuştu:

Dortmund'da dünyanın en iyi hocalarıyla çalıştım ve 2011'de Türkiye'ye geldim. Türkiye'de birçok kulübün yanı sıra Galatasaray'da 4 sene oynadım. Şimdi de Bucaspor'da oynuyorum. Çok keyif alıp başarılı olduğum takımlar vardı. Galatasaray'da 4 sene oynayıp 6 kupa kazandım. Galatasaray'a gelmek kolay değil ama orada kalıcı olmak daha zor çünkü her idman, her maçta yüzde 100'ünü vermen lazım. Kulaklarını tıkayıp sadece maça konsantre olman lazım. 4 senem güzel geçti. Galatasaray şampiyonluğa alıştı, son 3 senede de şampiyon oldu. Gerçekten hem hocası hem camiası hem de taraftarıyla bu işi çok iyi yapıyorlar. Oyuncuları çok disiplinli ve karakterli.

"DOĞRU ÇALIŞMAK LAZIM"

Sarı-kırmızılı takımda bütünlüğün olduğunu ve bunun başarıyı getirdiğini anlatan Öztekin, şunları dedi: