Yeni bankını buldu! Arda Turan, Slovenya'dan paylaşım yaptı

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Eyüpspor ile başarılı bir performans sergileyen Arda Turan, yeni adresi Ukrayna olmuştu.

Genç teknik adam, sezonun sona ermesiyle birlikte Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti.

Shakhtar ile Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 38 yaşındaki çalıştırıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

POZ GÜNDEM OLMUŞTU

Arda Turan'ın futbolculuk döneminde Barcelona'da forma giydiği sırada şehirdeki bir bankın üzerinde verdiği poz, sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve o bank ile poz ikonik hale gelmişti.

SLOVENYA'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Slovenya'da bir bankta oturarak yine o ikonik pozunu verdi.

Shakhar'ı çalıştıran Turan'ın paylaşımı kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

YUNANİSTAN'DAN DA PAYLAŞMIŞTI

Genç teknik adam geride bıraktığımız sezon Eyüpspor'un BAY geçtiği haftada Yunanistan'ın başkenti Atina'da tatil yapmış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine o ikonik pozunu vererek "Kendime Atina'da da Arda Turan bankı buldum. Yerini artık siz bulursunuz" ifadelerini kullanmıştı.