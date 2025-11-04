Victoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacak.

Bu mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

HOLLANDALI LINDHOUT YÖNETECEK

Müsabakanın dördüncü hakemi Jannick Van Der Laan olacak.

Karşılaşmada VAR'da Dennis Higler, AVAR'da da Richard Martens yer alacak.

ŞU ANA KADAR 2 KULÜP, 1 DE MİLLİ TAKIM MAÇINDA GÖREV ALDI

Öte yandan Allard Lindhout'un yönettiği milli takım ve kulüplerimizin maçları dikkat çekti.

Buna göre Lindhout'un yönettiği maçlarda alınan skorlar şöyle;