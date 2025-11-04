Victoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

- Fenerbahçe'nin Europa Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı oynayacağı maçın hakemi Allard Lindhout oldu.
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacak.
Bu mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.
Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.
HOLLANDALI LINDHOUT YÖNETECEK
Müsabakanın dördüncü hakemi Jannick Van Der Laan olacak.
Karşılaşmada VAR'da Dennis Higler, AVAR'da da Richard Martens yer alacak.
ŞU ANA KADAR 2 KULÜP, 1 DE MİLLİ TAKIM MAÇINDA GÖREV ALDI
Öte yandan Allard Lindhout'un yönettiği milli takım ve kulüplerimizin maçları dikkat çekti.
Buna göre Lindhout'un yönettiği maçlarda alınan skorlar şöyle;
- Japonya 4-2 Türkiye
- Fiorentina 2-1 Başakşehir
- CFR Cluj 0-1 Sivasspor