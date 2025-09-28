Yeni Malatyaspor, 3 yıl sonra puan aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankara Demirspor'a konuk oldu.
Ankara Demirspor Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Lacivert-mavili ekip, 15. dakikada Furkan Işıkdemir'in attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarıda sahneye çıkan Emre Nas, 68. dakikada kaydettiği golle Yeni Malatyaspor'a beraberliği getirdi.
3 YIL SONRA İLK!
Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla birlikte 3 yıl aradan sonra ilk kez puan aldı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor puanını -35'e, Ankara Demirspor ise 9'a yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Gelecek hafta Malatya temsilcisi sahasında Somaspor'u ağırlayacak, Ankara Demirspor ise 1461 Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
YENİ MALATYASPOR'DAN PAYLAŞIM
Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
974 gün sonra gelen ilk puan.
Biz buradayız, dim dik ayaktayız. Onurlu bir şekilde savaşmaya devam edeceğiz.