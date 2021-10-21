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Yeni Malatyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 17:22
- Güncelleme : 21.10.2021 - 17:25
Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar 10. haftada da devam edecek.
Süper Lig'in yeni takımlarından birisi olan Altay, 10. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Lige çıktığından beri iyi grafik çizen Altay, 8. sıradan çıkarak liderliğe doğru ilerlemek istiyor.
Yeni Malatyaspor ise 18. sıradan kurtulmanın hesaplarını yaparken, 3 puan için sahada olacak.
Maççı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.
Futbolseverler, "Yeni Malatyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Yeni Malatyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
YENİ MALATYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni Malatyaspor - Altay maçı 22 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ MALATYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Altay maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.