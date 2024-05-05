Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan’dan çarpıcı gönderme! Eski Apo'dan… Adeta bir fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Settar Tanrıöğen’in yerine Abdullah bey karakterine Ahmet Mümtaz Taylan hayat vermeye başlamıştı. Abdullah bey karakteriyle beğeni toplamaya başlayan Ahmet Mümtaz Taylan’dan öyle bir gönderme geldi ki görenler şaştı kaldı…

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti yayınlandığı günlerde seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

İlk yayınladığını dönemlerde dizideki ana karakterlerden biri olan Abdullah beye hayat veren Settar Tanrıöğen yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmiş ve yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirilmişti.

Abdullah bey karakterine hayat vermeye başladıktan sonra beğeniler almaya başlayan Taylan’ın son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderi dikkat geçti.

Taylan’ın yaptığı bu beğeni sosyal medya kullanıcıları tarafından Tanrıöğen’in ayrılığına bir gönderme olarak görüldü.

İşte, Ahmet Mümtaz Taylan’ın o beğenisi…

Usta oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın beğendiği o gönderide yer alan ifadeler ise: "Ahmet Mümtaz Taylan gerçekten apo karakterini eski apodan çok çok güzel oynuyor bence" şeklindeydi.