Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor maçına çıkmayan 2.Lig takımı Yeni Malatyaspor’un 3 puanını sildi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 10:07
  • TFF, Yeni Malatyaspor'un Adanaspor maçına çıkmaması nedeniyle 3 puanını sildi.
  • PFDK, 29 Kasım’daki maça çıkmayan Malatyaspor'u 3-0 hükmen mağlup sayarak cezalandırdı.
  • Ceza, bahis soruşturması nedeniyle yaşanan oyuncu yetersizliği sonucu verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 13.haftaya ilişkin kararlarını açıkladı.

Bahis soruşturması nedeniyle oyuncu yetersizliğinden 29 Kasım’da Adanaspor deplasmanına çıkmayan 2. Lig Kırmızı Grup takımı Yeni Malatyaspor’a verilen ceza belli oldu.

3 PUANI SİLİNDİ

PFDK, Futbol Müsabaka Talimatı gereğince Yeni Malatyaspor’un 3-0 hükmen mağlup sayılarak, 3 puanının silinmesini kararlaştırdı.

