Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi

- TFF, Yeni Malatyaspor'un Adanaspor maçına çıkmaması nedeniyle 3 puanını sildi.
- PFDK, 29 Kasım’daki maça çıkmayan Malatyaspor'u 3-0 hükmen mağlup sayarak cezalandırdı.
- Ceza, bahis soruşturması nedeniyle yaşanan oyuncu yetersizliği sonucu verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 13.haftaya ilişkin kararlarını açıkladı.
Bahis soruşturması nedeniyle oyuncu yetersizliğinden 29 Kasım’da Adanaspor deplasmanına çıkmayan 2. Lig Kırmızı Grup takımı Yeni Malatyaspor’a verilen ceza belli oldu.
3 PUANI SİLİNDİ
PFDK, Futbol Müsabaka Talimatı gereğince Yeni Malatyaspor’un 3-0 hükmen mağlup sayılarak, 3 puanının silinmesini kararlaştırdı.