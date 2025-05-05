Yeni Malatyaspor'un yıllar boyunca önlemez düşüşü

Can Badak

Türk futbolunda öyle kulüplerimiz var ki zaman zaman başarılarıyla gündem olurken bazen de başarısızlıklarıyla dikkat çekiyor.

İşte Yeni Malatyaspor da onlardan biri...

2016-17 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Malatya ekibi, o dönem gösterdiği çıkışla Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'deki ilk sezonunu 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bir sonraki sezon performansını daha da artırdı.

2018-19 sezonunda tarihinde en iyi performansı gösteren Malatya ekibi, bu kez de seneyi 5. sırada tamamladı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILMAYA HAK KAZANDILAR

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Yeni Malatyaspor, daha sonra ön eleme aşamasında turnuvaya veda etti.

Avrupa'ya katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Malatya ekibinde, 2019-20 sezonuyla birlikte işlerin yolunda gitmemeye başladığı görüldü.

Yeni Malatyaspor'da bu sezon 16. sırada tamamlandı.

Ancak bu sezon tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bir sezonluk küme düşmeyi kaldırdı ve Yeni Malatyaspor Süper Lig'de kaldı.

DÜŞÜŞ YAVAŞ YAVAŞ BAŞLADI

2020-21 sezonuna geldiğimizde ise bu kez Malatya temsilcisi, ligi 15. sırada noktaladı.

Ve işler 2021-22 sezonunda bozulmaya başladı...

Yeni Malatyaspor, 2021-22 sezonunda ligi son sırada tamamladı ve yeniden 1. Lig'e düştü.

22-23 sezonunda 1. Lig'e başlayan Yeni Malatyaspor, bu kez de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sezonu kapattı.

ÖNCE PANDEMİ SONRA DEPREM LİGDEN DÜŞMELERİ DURDURDU

Deprem bölgesinde olan illerin takımlarına tanınan hak nedeniyle o yıl ligde mücadele etmeyen Yeni Malatyaspor düzeleceği umuduyla 2023-24 başlayacaktı ancak yine öyle olmadı.

Bu kez de Yeni Malatyaspor'un TFF tarafından yapılan inceleme sonrasında lige devam edememesi şartlarını kabul ederek, lig 18 takımlı oynandı.

Hiçbir ligde mücadele etmeyen Yeni Malatyaspor, son olarak bu sezona bir kez daha toparlanma parolasıyla girdi.

PUAN SİLME CEZASI GELDİ

Son olarak tarihler 9 Aralık 2024'ü gösterdiğinde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, FIFA'nın Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan silinme cezası verildi.

Puan silme cezasıyla birlikte 1. Lig'e havlu atan Yeni Malatyaspor, bu karardan sonra neredeyse maçlara formalite için çıkmaya başladı.

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen Malatya ekibi, puan silme cezası sonrası ilk farklı yenilgisini 1 Şubat'ta Keçiörengücü'ne karşı aldı.

Keçiörengücü sahadan 7-0'lık skor ayrıldı.

ALINAN FARKLI MAĞLUBİYETLER KULÜBÜ İYİCE ÇÖKERTTİ

Bir hafta sonra tarihler bu kez de 8 Şubat'ı gösterdiğinde Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'a aynı tarifeyi uyguladı.

Karşılaşma, Erzurum ekibinin 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu karşılaşmalardan sonra önce Manisa FK'ya 6-0, İstanbulspor'a karşı 5-0 ve Kocaelispor'a 7-1'lik skorlarla mağlup olundu.

27 Nisan'da ise Iğdır FK'ya 9-0 mağlup olan Malatya ekibi, bu kez de Boluspor'dan tam 10 tane gol yedi.

Bu karşılaşma da 10-1 gibi farklı bir skorla son buldu.

Böylelikle Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'e vedasını aldığı farklı mağlubiyetlerle perçinledi.