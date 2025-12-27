Yılın en çok kazanan futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılın en çok kazanan futbolcuları belli oldu.

Forbes'un listesine göre İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den bir isim, 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi.

CRISTIANO RONALDO

Ronaldo, 2025'te listedeki en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti.

Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aştı.

Otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.

LIONEL MESSI

Arjantinli yıldız Messi, 2025 yılındaki 130 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına yerleşti.

Farklı markalarla yaptığı ortaklıklar sayesinde 70 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde lider konumda bulunuyor.

Instagram'da 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi şirketleri bulunan 38 yaşındaki Messi, forma giydiği ABD ekibi Inter Miami'den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.

KARIM BENZEMA

Fransız Karim Benzema, 2025'in en çok kazanan futbolcuları listesinde üçüncü sırayı elde etti.

Benzema, 2023'te astronomik bir rakam karşılığında kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye karar veren yıldızlar arasına girdi.

Al Ittihad'dan 100 milyon dolar maaş alan 38 yaşındaki Benzema, saha dışı geliriyle kazancını 104 milyon dolara çıkardı.

KYLIAN MBAPPE

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yıllık kazancıyla listenin 4. sırasına yerleşti.

Marka ortaklıkları sayesinde 25 milyon dolar alan 27 yaşındaki futbolcunun kazancı, futboldan elde ettiği 70 milyon da eklenince 95 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan eski takımı Paris Saint-Germain'e karşı açtığı davayı kazanan Fransız futbolcunun, ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon avro tazminat alması bekleniyor.

ERLING HAALAND

Norveçli yıldız Erling Haaland, saha içi ve dışında elde ettiği gelirle yılın en fazla kazanan 5. futbolcusu oldu.

Her geçen yıl sponsorluk anlaşmalarını büyüten 25 yaşındaki oyuncu, yeşil sahalardaki başarısını saha dışına da taşıdı.

Manchester City'den 60 milyon dolar alan Haaland, saha dışından da 20 milyonluk geliriyle 2025 yılında 80 milyon dolar kazanca ulaştı.

İLK 10 SIRA

1. Cristiano Ronaldo - Al Nassr - 280 milyon euro

2. Lionel Messi - Inter Miami - 130 milyon euro

3. Karim Benzema - Al Ittihad - 104 milyon euro

4. Kylian Mbappe - Real Madrid - 95 milyon euro

5. Erling Haaland - Manchester City - 80 milyon euro

6. Vinicius Junior - Real Madrid - 60 milyon euro

7. Mohamed Salah - Liverpool - 55 milyon euro

8. Sadio Mane - Al Nassr - 54 milyon euro

9. Jude Bellingham - Real Madrid - 44 milyon euro

10. Lamine Yamal - Barcelona - 43 milyon euro