6 aydır yaşam mücadelesi veriyordu: Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İstanbul'da Orta Mahalle Nur Sokak’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Genç oyuncu, Kartal’daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Yıldız’ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yakın arkadaşları Burak Can ve Caner Topçu, Yıldız’ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti. Ancak iki isim, hastaneye ulaştıkları sırada acı haberi aldı.

İbrahim Yıldız’ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.