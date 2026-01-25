Youssef En-Nesyri içi Juventus'a Sevilla engeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transferi bir türlü netleşmeyen Youssef En-Nesyri için yeni bir gelişme yaşandı.

Faslı golcünün Juventus'a transfer olması beklenirken Sevilla devreye girdi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a satma konusundaki isteğini yineledi.

Ancak Sevilla'nın oyuncu üzerindeki baskısı, En-Nesyri'nin transfere son onayı vermesini erteledi.

Haberde, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin İtalya'ya döneceği ve görüşmelerin uzaktan sürdürüleceği belirtildi.

JUVENTUS'U BEKLEMEYE ALDI

Juventus'un Fenerbahçe ile kulüp düzeyinde herhangi bir sorun yaşamadığı, imzaların atılmamasının temel nedeninin En-Nesyri'nin kararsızlığı olduğunun farkına varıldığı vurgulandı.

Öte yandan Faslı golcünün eski kulübü Sevilla, En-Nesyri'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

İspanyol basını, En-Nesyri'nin Sevilla'ya "Beni alın" şeklinde bir mesaj gönderdiğini, bu mesajın ardından İspanyol kulübünün devreye girdiğini iddia etti.

SEVILLA İDDİASI

Sevilla'nın, oyuncuya beklemesi ve İspanya'ya olası dönüşünü değerlendirmesi yönünde baskı yaptığı ifade edildi.

Bu sürpriz gelişmenin ardından Juventus'un daha fazla beklemeyeceği ve En-Nesyri'ye pazartesi gününe kadar süre tanıdığı öne sürüldü.

JUVE'NİN SABRI KALMADI

Sevilla cephesinde ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle En-Nesyri'nin maaşının yalnızca küçük bir bölümünün karşılanabileceği, kalan kısmın ise Fenerbahçe tarafından ödenmesinin talep edileceği iddia edildi.

Ancak Fenerbahçe'nin bu ihtimale sıcak bakmadığı öğrenildi.

SEVILLA'DA MALİ ENGEL

Ayrıca Sevilla'nın satın alma opsiyonu da düşünmediği, bu nedenle iki kulüp arasında anlaşma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.