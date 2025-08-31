Youssef En-Nesyri, ligde perdeyi açtı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda farklı yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

FENERBAHÇE, 3 GOLLE KAZANDI

Portekizli teknik adam gittikten sonra ilk maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda ilk yarıyı Pereira'nın kendi kalesine ve En-Nesyri'nin iki golüyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Goutas'ın golüyle farkı 2'ye indiren Gençlerbirliği'ne bu gol yeterli olmadı ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.

LİGDE PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki ilk gollerini Ankara'da attı.

Geçen sezon Süper Lig'de 20 gol atan Youssef En-Nesyri, bu sezon ise ligde rakip fileleri ilk kez Ankara'da havalandırdı.

En-Nesyri, Gençlerbirliği karşısında topu iki kez ağlara gönderdi.