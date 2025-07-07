Yüksel Yıldırım: Joe Mendes ile anlaşıldı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından İsveçli sağ bek Joe Mendes ile her konuda anlaştıklarını söyledi.
Yıldırım, çilek ile çekilmiş fotoğrafını yayınladığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor, büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun. 60’ıncı yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor. Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak.
HAZIRLIKLAR GÜNDE ÇİFT ANTRENMANLA SÜRÜYOR
Öte yandan Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan ve 2 grup halinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dayanıklılık testi, rondo ile devam eden idman, dar alan oyununun ardından son buldu.
Birinci etap çalışmalarını Samsun’daki tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, bugünü izinli geçirecek.