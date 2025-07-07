Yüksel Yıldırım: Joe Mendes ile anlaşıldı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından İsveçli sağ bek Joe Mendes ile her konuda anlaştıklarını söyledi.

Yıldırım, çilek ile çekilmiş fotoğrafını yayınladığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor, büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun. 60’ıncı yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor. Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak.