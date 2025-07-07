Yüksel Yıldırım: Tyrhys Dolan ile ilgilendik

Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı takımın transfer görüşmeleri hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Son olarak Blackburn Rovers takımında forma giyen ve adı Samsunspor’la anılan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tyrhys Dolan ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

"1 ÇİLEK TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Tyrhys Dolan ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Yıldırım, şunları dedi:

Tyrhys Dolan ile ilgilendik fakat kendisi İngiltere Premier Lig’de oynamayı hedefliyor. Ayrıca mali olarak da bizim çizdiğimiz bütçenin üzerinde kalan bir oyuncu. Şu anda 1 milyon euronun üzerindeki maaşları karşılayacak bir bütçemiz yok. O düzeyde bir ödeme için ancak çilek transferi mümkün olabilir ve o isim Dolan değil. Bununla birlikte çilek transfer olarak düşündüğümüz ve görüşme halinde olduğumuz başka bir oyuncu var. Dolan, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu.