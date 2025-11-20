Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş mesajı: Hedefimiz 3 puan

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı öncesi Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ MAÇI

Yıldırım, sözlerine şu şekilde başladı:

Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş ile aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Bu karşılaşmanın sezonun en güzel maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçına çok iddialı geleceğiz. Beşiktaş’ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. ‘Kurt puslu havayı sever’ derler; biz de şu an o puslu havayı görüyoruz.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net: 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun cezalı, Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor.

"BU MAÇTA DA GEÇERLİ"

Yıldırım, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sezon başında dört büyüklerle oynayacağımız maçlar için özel bir prim belirlemiştik. Bu maçta da o prim geçerli olacak.

TRANSFER MESAJI

Transfer hakkında konuşan Yıldırım, şunları dedi: