Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri: Saldırıya uğradım

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı sağlayan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, önemli açıklamalara imza attı.

HT Spor'a konuşan Yıldırım, birçok konuya dair görüşlerini paylaştı.

"ÖRNEK OLDUK"

Takımının üçüncülüğünün Galatasaray'ın şampiyonluğundan daha anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Lige bir renk getirdik. Biz diğer Anadolu kulüplerine örnek olduk. Onlarda bizim yaptığımızı yapabilirler. Thomas Reis başta olmak üzere tüm oyuncularımı personelimizi tebrik ediyorum.

"BEDAVA REKLAMIMI YAPIYORLAR"

Geçtiğimiz sezon sık sık sürtüşme yaşanan Fenerbahçe maçlarıyla ilgili değerlendirme yapan Yıldırım, şu yorumda bulundu:

Fenerbahçe bizi yenemedi diye saldırıya uğradım. Ben buradan Fenerbahçe medyasına teşekkür ediyorum. Benim bedava reklamımı yapıyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Fenerbahçe medyası benimle uğraştığı sürece ben hep gündem olurum.

"AVRUPA'DA GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ"

'Biz doğru yoldayız' diyerek sözlerine devam eden Başkan Yüksel Yıldırım, şunları dedi:

Güzel bir yapılanma yapıyoruz. Ligi çok hızlı bir şekilde üçüncü sırada bitirince çıta yükseldi. Avrupa da gruplara kalmak istiyoruz. Kalırsak çok güçlü rakiplerle oynayacağız. Bu doğrultuda yeterli kadroyu kurmayı istiyoruz. Ekibimle birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A YÜKSEK LİMİT"

Harcama limitlerini eleştiren Yıldırım, şu sözleri sarf etti: