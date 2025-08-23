Yunan medyasından Samsunspor taraftarlarına övgü

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, sahada olduğu kadar tribünde de konuşuldu...

Atina’daki OAKA Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, bulundukları tribünde çöplerini toplayarak alanı temizledi.

SAMSUN TARAFTARI ÖRNEK DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI

Yunan basınında yer alan haberlerde, bu davranışın ‘herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket’ olarak yorumladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Samsunspor taraftarlarının maç bitiminde tribünleri tek tek temizledikleri görüldü.

YUNAN HAYRAN KALDI

Yunan basını bu hareketi ‘örnek bir davranış’ olarak nitelendirirken, taraftarların hem tezahüratlarıyla hem de çevreye duyarlı tutumlarıyla takdir topladığına dikkat çekti.

Panathinaikos ve Samsunspor taraftarının karşılıklı misafirperverliğine vurgu yapan Yunan medyası, Samsunspor taraftarlarının sergilediği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceğini yazdı.