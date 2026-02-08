Yunus Akgün, 7. gol sevincini yaşadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oldu ve rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde olan Yunus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

7. GOLÜNÜ KAYDETTİ

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Akgün, toplamdaki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa kafa golü attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.