Abone ol: Google News

Yunus Akgün, 7. gol sevincini yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Rizespor müsabakasıyla bu sezonki 7. golünü attı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 19:11
Yunus Akgün, 7. gol sevincini yaşadı
  • Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor'u 3-0 yendi.
  • Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz'ın ortasında kafa golü atarak bu sezonki 7. golüne ulaştı.
  • Bu gol, Yunus'un Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golü oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oldu ve rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde olan Yunus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

7. GOLÜNÜ KAYDETTİ

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Akgün, toplamdaki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa kafa golü attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

Eshspor Haberleri