Yves Bissouma'nın banka hesabından milyonlar lira para çalındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaz transfer sezonunda Yves Bissouma'nın adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gündemindeydi.

Oyuncunun sakatlık geçmişinin soru işareti olması sonrası iki kulübümüz de oyuncudan vazgeçmişti.

Bissouma bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

ADI HEM FENERBAHÇE HEM DE GALATASARAY'LA ANILIYORDU

Tottenham'ın yıldız orta sahası Yves Bissouma'nın 800 bin sterlinden fazla (yaklaşık 45 milyon TL) bir dolandırıcılığın mağduru olduğu ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre, futbolcunun parasının izinsiz şekilde kendi hesabına aktarılmasıyla ilgili olarak 31 yaşındaki Maurice Gomes tutuklandı.

Bissouma'nın geçen yıl yaptığı şikayet üzerine harekete geçen polis, Gomes'in Ekim ayında iki ayrı "sahte beyanla dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

Her bir suçun cezası 10 yıla kadar hapis.

DOLANDIRICILIK KURBANI OLDU: YAKLAŞIK 45 MİLYON LİRASI GİTTİ

Kuzey Londra'nın Enfield bölgesinde 1.4 milyon sterlin değerindeki altı odalı bir evde yaşadığı öğrenilen Gomes'in bugün Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesine çıkması bekleniyor.

Malili futbolcu Bissouma'nın, dava süreci mahkemeye taşınırsa tanık olarak ifade vermesi gerekeceği bildirildi.