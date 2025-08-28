Zeki Çelik ve Vaclav Cerny'den Beşiktaş'a beğeni

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Vaclav Cerny'den dikkat çeken bir hamle geldi.

CERNY BEĞENDİ: TARAFTAR HEYECANLANDI

Beşiktaş, yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için transfer videosu hazırladı ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.

Cerny, Beşiktaş'ın bu paylaşımını beğendi. 27 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi, Beşiktaş taraftarlarını harekete geçirdi.

Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Çek futbolcunun transferi için girişimlerine devam ediyor.

BİR BEĞENİ DE ZEKİ'DEN

Diğer yandan İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'ten Beşiktaş'ın videosuyla ilgili bir hamle geldi.

Zeki Çelik, Beşiktaş'ın bu paylaşımını beğendi.

28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.