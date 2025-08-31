Zeki Murat Göle: İleride çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimize inanıyorum

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi.

"OYUNCULARIMIZI TEBRİK ETMEK LAZIM"

Zeki Murat Göle, şunları dedi.

Oyuncularımızı tebrik etmek lazım. Yoğun bir tempoda buraya geldik. 3 günde 1 maç oynuyoruz uzun zamandır. Çok kısa esler verdik. Benfica maçından sonra uzun bir yolculukla Ankara'ya geldik. Buna rağmen ilk yarı oynadığımız futbol, oyunu istediğimiz yöne taşımaları, mücadeleleri mükemmeldi. İkinci yarı gece gündüz gibi oldu. Biraz daha takım düştü, mücadele gücü düştü ama oyunu tutmayı bildik. Bu galibiyetten ötürü takımımı kutluyorum.

"HER KOŞULA HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

45 yaşındaki antrenör, "Fenerbahçe'deki her geçiş dönemlerinde sorgusuz sualsiz görevin başındasınız." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, şu yanıtı verdi:

Çok uzun süredir kulüpte profesyoneliz. Her koşula hazır olmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Futbolda olabiliyor böyle durumlar. Birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. O da bize nasip oluyor. Benim için çok büyük bir şey Fenerbahçe'de bu görevi üstlenebilmek. Herkese nasip olmaz. 3 kere oldu. Yaklaşık 19 senedir kulüpte çalışıyorum. A Takım'da 3 kere böyle bir durum denk geldi. Kolay bir şey değil. Bu dönemler hep sancılı oluyor. Bunları en iyi şekilde atlatıp devam etmek gerekiyor. En iyi şekilde yaptığımızı, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum.

"ÇOK DAHA İYİ BİR FENERBAHÇE İZLEYECEĞİMİZE İNANIYORUM"

