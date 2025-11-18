Futbolda bahis soruşturması: 2. Lig futbolcularının cezaları belli oldu

- Futbolda bahis skandalıyla ilgili, 2. Lig futbolcularına yönelik cezalar açıklandı.
- PFDK, 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi.
- Canberk Aydemir'e ise daha önce verilen ceza nedeniyle yeni bir ceza verilmedi.
Türk futbolunda patlak veren bahis skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 282'sine verilen cezaları açıkladı.
281 FUTBOLCUYA, 45 İLA 12 AY HAK MAHRUMİYETİ
TFF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.
Kurula sevk edilen futbolculardan Canberk Aydemir'in bahis eylemi sebebiyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı.
AYDEMİR'E 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ
PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.