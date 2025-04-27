Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler

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Zirve hattında kıyasıya mücadele sürüyor...

Şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray, bugün Süper Lig'de Eyüpspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

SARI-KIRMIZILILAR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor.

Teknik heyet ve yönetim rehavet konusunda takımı uyarırken, kalan her maça final olarak bakılıyor.

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligin ilk yarısında Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ

Arda Turan'ın öğrencileri; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir ile bu sezon 7 maçta karşılaştı.

Eyüpspor, söz konusu müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşarken 3 puan çıkaramadı.

Ayrıca devre arasında transfer edilen Ahmed Kutucu da şans bulması halinde eski takımına karşı forma giyecek.

GALATASARAY MAÇA HAZIR

Bugün Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen taktik idman ile hazırlıklarını tamamladı.

TEK EKSİK BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılılarda bugün oynanacak olan Eyüp maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, bugün forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Tayfur, Umut Meraş, Emre, Yalçın Kayan, Ampem, Melih, Umut Bozok

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

30 GOL DURAN TOPTAN

Süper Lig'de attığı 73 golle rakiplerine zor anlar yaşatan sarı-kırmızılılar, duran toplardaki başarısı ile dikkat çekiyor.

Galatasaray, kaydettiği 73 golün 30'unu duran toplardan atmayı başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, kornerlerde 8 ve taç atışları sonrasında 3 kez rakip ağları sarstı.

OSIMHEN GERİ SAYIMDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin verimli dönemini yaşıyor.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Bu sezon 30 golü bulunan Nijeryalı yıldız, kalan 6 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha atarsa rekorunu egale edecek.

SAVUNMA DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray son haftalarda rakiplerine gol şansı tanımıyor. Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi.

Galatasaray, Samsunspor ve Bodrum FK maçında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermezken kalesini bu sezon 10 kez kapatmayı başardı.

BURUK 3. KEZ DALYA DİYECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3. kez dalya demeye hazırlanıyor. Buruk ilk teknik direktörlük tecrübesini 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı.

Daha sonra Gaziantep, Sivas, Akhisar, Ç. Rize ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Buruk bugüne kadar 299 maça çıktı.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da bugün oynanacak Eyüpspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bugün kart görmeleri halinde Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.