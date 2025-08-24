Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11’ler

Süper Lig'de heyecan başladı...

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan Galatasaray, 3.haftada bugün Kayserispor’a konuk olacak.

Kayseri'de saat 21.30’da başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

YENİLGİSİZ DEVAM ETMEK İSTİYOR

Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Galatasaray, Kayserispor’u da mağlup ederek, yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor.

GALATASARAY VE KAYSERİSPOR ARASINDA 59. MAÇ

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 58 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 36 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri temsilcisi de 5 defa rakibini mağlup etti.

17 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray’ın 130 golüne, Kayserispor 46 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 5-1 ve 3-0’lık skorlarla kazandı.

GALATASARAY SÜPER LİG’DE SON 10 MAÇI KAZANDI

Süper Lig’de son olarak geçen sezon Beşiktaş’a deplasmanda yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakalarda puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte geçen sezon 8, bu sezon da 2 olmak üzere toplam 10 karşılaşmayı kazandı.

Bu maçlarda 28 gol kaydeden Aslan, kalesinde ise 2 gol gördü.

6 GOLÜN 3’Ü BARIŞ ALPER YILMAZ’DAN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 2 müsabakada rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve Konyaspor’dan sonra ligin en golcü 2. takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4’ünde Barış Alper Yılmaz’ın imzası var.

Barış Alper, Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asist, Fatih Karagümrük maçında da 1 golle oynadı.

Cimbom’un diğer gollerini Mauro Icardi, Eren Elmalı ve Karagümrük mücadelesinde kendi kalesine Fatih Kurucuk attı.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Lemina ile teknik heyet ve yönetim kararıyla kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY SON 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, bu sezon ligde Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakalarda kalesini gole kapadı.

Ligde 2 maçta da gol yemeyen sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç de bu mücadelelerde başarılı performans sergiledi.

OKAN BURUK İLE MARKUS GISDOL 2. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 1 kez karşı karşıya geldi.

Süper Lig’de 2 Şubat 2024 tarihinde Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakadan Buruk’un sarı-kırmızılıları 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

REKABETTE FARKLI SKORLU MAÇLAR

Galatasaray - Kayserispor rekabetinde en farklı skorlu galibiyeti İstanbul ekibi elde etti.

Aslan, 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında evinde karşılaştığı Kayseri temsilcisini 6-0’lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise rakibi karşında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-0’lık skorla aldı.

İki takım arasında en gollü maç 1985-1986 sezonunda oynandı ve Galatasaray, Kayserispor’u 5-2 yendi.

KAYSERİSPOR- GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11’LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Jung, Mendes, Cardoso, Mane, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Kaan, Sara, Yunus, Sane, Osimhen