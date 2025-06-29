Galatasaray'a Almanya'dan 17'lik genç yıldız: Can Armando Güner

Galatasaray'da gündem transfer...

Galatasaray son 3 yılda Almanya pazarına yöneldi.

Sarı-kırmızılılar, Almanya'da top koşturan gurbetçi futbolcuları kadrosuna katıyor.

SÜRPRİZ İSİM

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

17'LİK GENÇ YILDIZI GÜNDEMİNE ALDILAR

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach’ın altyapısında parlayan genç yetenek Can Armando Güner’i radarına aldı.

PERFORMANSIYLA ETKİLEDİ

Sky Sports’un haberine göre, 17 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray’ın ilgisi ciddi.

Bundesliga’dan da talipleri bulunan Güner, geçtiğimiz sezon Mönchengladbach altyapısında 25 maçta forma giydi ve 16 gol, 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan genç yıldız, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.