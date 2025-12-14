Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru

Ligde heyecan artıyor...

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir FK ile oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

TFF'YE BAŞVURDULAR

Kulüpten alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, resmi yazıyı TFF'ye gönderdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının günüyle ilgili tepki göstermişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

OKAN BURUK DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Kupa fikstürü 23-24-25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz.