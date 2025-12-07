Galatasaray'dan Göksenin Köksal açıklaması: Federasyona şikayet edilecek

- Galatasaray, Bursaspor maçı sonrası eski kaptanı Göksenin Köksal'a yöneticilere küfrettiği iddiasıyla tepki gösterdi.
- Maç sonrası Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı yapılması kulüp tarafından kınandı.
- Galatasaray, konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli adımları atacağını ve Federasyona şikayette bulunacağını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Bursaspor-Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadele yaşanan gerilimle gündem oldu.
ESKİ KAPTAN KÜFÜR ETTİ İDDİASI
Galatasaray’ın eski kaptanı Göksenin Köksal, maç sırasında sarı-kırmızılı yöneticilere küfürlü söylemlerde bulunduğu öne sürüldü.
Sosyal meydada sarı kırmızılı taraftarlar Göksenin Köksal'a tepki gösterdi.
TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI
Maç sonrası ise olaylar daha da büyüdü.
Galatasaray takım otobüsü kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı.
Galatasaray Kulübü, yaşananlar sonrası açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.
"YÖNETECİLERİMİZE AĞIR KÜFÜRLER EDEN GÖKSENİN GÖKSAL"
Sarı kırmızılı kulüpten eski kaptanları Göksenin Köksal'a ilişkin yapılan açıklamada, "Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır!" denildi.
"SPORCULARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILDI"
Takım otobüsünün taşlanmasına dair ise şunlar kaydedildi:
Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.
Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır.