Inter, Beşiktaş'ın gündemindeki Mehdi Taremi için kararını verdi

Transfer gündemi sürüyor...

Son olarak Beşiktaş'ın gündeminde olan isimle ilgili flaş gelişme yaşandı.

KADRO DIŞI KALDI

Inter'in golcüsü Mehdi Taremi, Torino ile oynanacak ilk İtalya Serie A maçı öncesinde kadroya alınmadı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İranlı yıldız, sezonun ilk maçı öncesi kadro dışı kaldı.

İSMİ BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU

İsmi Beşiktaş'la da anılan Mehdi Taremi'nin transfer görüşmeleri nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

İranlı golcünün muhtemel ayrılığından bahsedilen haberde, kararın geçici olduğu vurgulandı.

MEHDI TAREMI'NİN PERFORMANSI

Inter'in geçtiğimiz sezon Porto'dan transfer ettiği Mehdi Taremi, Milano ekibiyle çıktığı 43 maçta 3 gol ve 9 asist kaydetti.

Öte yandan Corriere dello Sports'un haberine göre; Inter'in 33 yaşındaki forveti kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı belirtildi.