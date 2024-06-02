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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda resmi imzayı atıyor. Sahaya çıkan Mourinho ve Ali Koç tribünleri selamlıyor.