Dünyaca ünlü teknik direktör Fenerbahçe'de...
Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti.
Taraftarları selamladı
Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.
Sahaya çıktı
Daha sonra Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Jose Mourinho, resmi imza için sahaya çıktı.
61 yaşındaki usta çalıştırıcı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarı önünde resmi imzayı attı.
Ayrıntılar geliyor...
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış