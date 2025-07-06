Kırkpınar'da son gün heyecanı başladı

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan Minik 1 ve Minik 2 pehlivanların güreşleriyle başladı.
Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı.
Pehlivanlar yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.
BUGÜN 8 PEHLİVAN KOL BAĞLAYACAK
Kule hakemlerinin çağrısıyla kuralarını çekecek olan başpehlivanlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından dualı çayıra çıkacak.
Kırkpınar'da bugün 8 başpehlivan kol bağlayacak.
Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak.