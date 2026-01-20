Galatasaray'da Wilfried Singo bilmecesi: Sakatlıktan bir türlü dönemedi

- Galatasaray, 30 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo'nun sakatlık süreci nedeniyle sahalara dönüş tarihini netleştiremedi.
- Singo'nun durumu hakkında son kararı kulüp doktoru Yener İnce'nin raporu ve teknik direktör Okan Buruk'un değerlendirmesi belirleyecek.
- Atletico Madrid maçında oynaması beklenmeyen Singo'nun durumu taraftarlar için merak konusu.
Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Wilfried Singo, performansından çok sakatlıklarıyla gündeme geliyor.
3 aydır sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun ne zaman sahalara döneceği hala belirsizliğini koruyor.
Bu süreçte 16 maç kaçıran Singo, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında soru işaretine neden oldu.
SAKATLIKTAN BİR TÜRLÜ DÖNEMEDİ: 16 MAÇ KAÇIRDI...
Öyle ki oyuncunun, Atletico Madrid mücadelesindeki durumuna sağlık ekibinden çıkacak 'rapor' karar verecek.
Kulüp doktoru Yener İnce'nin vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek olan teknik direktör Okan Buruk, son kararını son antrenmanın ardından verecek.
Wilfried Singo, pazartesi günü yapılan Atletico Madrid maçı antrenmanında yer almadı.
YENER İNCE'NİN AÇIKLAMASI
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Gaziantep maçı sonunda yine canlı yayında açıklamalarda bulundu ve ilk yarıda Singo ile ilgili sözlerinin ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi.
Tüzemen, "Yener İnce, Singo ile ilgili mesaj attı, Adale değil tendon sakatlığı. İyileşti ancak çok yüksek riskli. 70 değil, 52 gün oldu ve maalesef oynaması için daha erken dedi." diye konuştu.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Singo bu maçta yok. Bir sonraki maça (Atletico Madrid) yetiştirebilecek miyiz, Karagümrük maçına mı dönecek bakacağız. Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz." dedi.