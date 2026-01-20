Eski hakemler, Beşiktaş - Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş kendi evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın birçok pozisyondan faydalanamadığı ve son dakikaya kadar gol sesinin çıkmadığı maçın uzatma dakikalarında El Bilal Toure fileleri havalandırdı ve siyah-beyazlı takım sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Kayserispor'un elle oynama beklediği pozisyon, yine Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

ESKİ HAKEMLER TARTIŞMALI KARARLARI DEĞERLENDİRDİ

Karşılaşmada hakem Ozan Ergün yönetti. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bahtiyar Birinci yaptı.

Melih Aldemir dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR hakemi görevini Cihan Aydın üstlendi.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

Kayserispor'un elle oynama beklediği pozisyonda karar ne olmalıydı?

Deniz Çoban: Kolunun doğal pozisyonda olduğunu düşünüyorum, hatta kaçınmaya da çalışıyor. Elle oynama yok.

Bülent Yıldırım: Gördüğümüz açılarda problem yok, devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil, ben de sizle aynı fikirdeyim. Emirhan'ın eli ve kolu epey doğal, sonrasında da kaçınmış, vücudunu büyütmemiş.

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar ne olmalıydı?

Deniz Çoban: Eğer birisi bu top önce kafaya dokundu diyorsa penaltı yok. Eğer ele geldi diyorsa penaltı var. %100 emin olamıyorum, hissiyatı kafaya dokunmadığı yönünde, dokunmuş da olabilir. Ben hakemin kararının doğru olduğunu, ilk temasın kafadan olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Samimi fikrim şu, elimde değip değmediğine yönelik hiçbir veri olmadığı için video hakemin karışmamasını onaylarım. Ancak benim hissiyatım da başta çarptığını ispat edemememden ötürü sahadayken buna penaltı diyeceğim yönünde.

Bahattin Duran: Burada önemli olan bilerek oynadığı top doğal olmayan eline gelirse ihlal yok, eğer omzundan doğal olmayan eline gelirse yine penaltı. Ben burada oyuncunun kafasıyla oynayamadığını, kafasının yanından eline geldiğini ve pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum.

Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonda karar ne olmalıydı?

Bülent Yıldırım: Hiçbir şey yok. Orkun ayağını koyuyor, nizami bir şekilde kramponuyla oynuyor. Kayserispor'da Cardoso'nun kramponu onun arkasında zaten. Burada ihlal yok, ihlal varsa da Cardoso yaptı.

Bahattin Duran: Burada temas varsa sebebi Kayserisporlu oyuncu. Devam kararı doğru.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)